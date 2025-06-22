Чемпионат по классическим шахматам прошел в Балашихе

В Балашихе состоялся чемпионат по классическим шахматам, организованный Федерацией шахмат городского округа на базе Дворца творчества детей и молодежи при поддержке Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью. В соревнованиях приняли участие шахматисты разных возрастных категорий.
По итогам двух игровых дней были определены победители в нескольких номинациях.
В общей группе первое место занял Владимир Борткевич, набравший шесть очков из семи возможных. В женской категории победу одержала Вероника Рожкова. Среди юношей 2013 года рождения и моложе лучшим стал Елисей Юдаев.
Участники чемпионата продемонстрировали высокий уровень подготовки, логическое мышление и стремление к победе. Напомним, что классические шахматы предполагают время на партию не менее 60 минут для каждого игрока — именно по такой структуре проходило большинство турниров до середины прошлого века.
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