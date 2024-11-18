Чемпионат по интеллектуальной игре среди школьников прошел в Воскресенске

В Воскресенске прошел II тур чемпионата по интеллектуальной игре среди школьников «Что? Где? Когда?». Более 10 команд ответили на 24 вопроса.

Спортивная версия игры «Что? Где? Когда?» прошла во Дворце культуры «Химик». Она отличается от телевизионной тем, что в турнире участвуют несколько команд, которые соревнуются по количеству набранных очков. В состав входят шесть человек. Они должны ответить правильно за минуту.

На этот раз встретились 11 сборных среди школ города, которые ответили на 24 вопроса. Первое место заняли ребята из «La’Cringe» гимназии № 1, второе место с разницей в четыре баллы забрала команда «Топинамбур» из лицея № 23.

Помогли в проведении игры волонтеры молодежного центра «Олимпиец». Следующий тур пройдет 12 декабря.

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