Чемпионат по игре «Мое Подмосковье» прошел в Электростали
В День краеведения в молодежном центре Электростали прошел чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье». Соревнования организовала «Молодая гвардия Единой России».
В интеллектуальном состязании приняли участие 21 команда — это 84 студента колледжей и университетов из Егорьевска, Электростали, Шатуры, Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского округов. Молодежь показала знания истории, культуры и ключевых достижений Московской области.
Нынешний чемпионат стал первым, который провели специально для студентов.
По словам депутата Московской областной Думы, координатора федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Московской области Линары Самединовой, «нескучное краеведение» стало настоящим трендом.
«Мы откликнулись на инициативу студенчества и впервые провели турнир для вузов и колледжей. Наша цель не просто проверить знания, а сформировать чувство сопричастности к судьбе Подмосковья», — отметила она.
Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов обратил внимание на большое число участников чемпионата.
«Считаю, что настольная игра — это отличный инструмент для изучения истории родного Подмосковья. Это современный, формат, который гораздо больше нравится нашим школьникам и студентам. И участие такого количества молодых людей подтверждает, что им это действительно интересно, они готовы знакомиться с историей родной области и участвовать в ее дальнейшем развитии», — сказал Ефанов.
Традиционно чемпионаты по настольной игре «Мое Подмосковье» проходят благодаря федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» «Единой России». Он направлен на поддержку и развитие культурных инициатив, сохранение исторического наследия и популяризацию знаний о родном крае.