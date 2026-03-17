Чемпионат по игре «Мое Подмосковье» прошел в Электростали

В День краеведения в молодежном центре Электростали прошел чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье». Соревнования организовала «Молодая гвардия Единой России».

В интеллектуальном состязании приняли участие 21 команда — это 84 студента колледжей и университетов из Егорьевска, Электростали, Шатуры, Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского округов. Молодежь показала знания истории, культуры и ключевых достижений Московской области.

Нынешний чемпионат стал первым, который провели специально для студентов.

По словам депутата Московской областной Думы, координатора федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» в Московской области Линары Самединовой, «нескучное краеведение» стало настоящим трендом.

«Мы откликнулись на инициативу студенчества и впервые провели турнир для вузов и колледжей. Наша цель не просто проверить знания, а сформировать чувство сопричастности к судьбе Подмосковья», — отметила она.