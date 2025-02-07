Чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников прошел в Воскресенске

Пятый тур соревнования состоялся во Дворце культуры «Химик». В интеллектуальной игре приняли участие 12 команд школьников и сборная сопровождающих

Участники чемпионата состязались между собой в умении правильно ответить на вопрос за одну минуту, используя логику.

По итогам соревнования победителем с огромным отрывом стала команда «Топинамбур» из лицея № 23, ответившая на 18 вопросов из 24. Второе место заняли «Алюминиевые огурцы» из воскресной школы города Белоозерский, набравшие 10 баллов. По девять правильных ответов дали команды La’Cringe в лице Георгия Соколова из гимназии № 1 и белоозерская Old school из лицея № 23, которые поделили третье место. Отметим, что Георгий Соколов играл за столом в одиночку и показал впечатляющий результат.

Шестой финальный тур чемпионата состоится 27 февраля.

Соорганизаторами мероприятия стали активисты и сторонники «Единой России» в рамках партийных проектов «Выбирай свое» и «Мир возможностей».