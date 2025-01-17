Чемпионат по игре «Что? Где? Когда?» прошел в ДК «Химик» в Воскресенске

Активисты и сторонники «Единой России» стали соорганизаторами IV тура чемпионата по игре «Что? Где? Когда?». Мероприятие провели в рамках проектов «Выбирай свое» и «Мир возможностей».

В чемпионате приняли участие 11 команд. Вопросы оказались сложными, так как никто не смог справиться с первыми четырьмя заданиями. Затем ребята разыгрались и смогли показать свои способности.

«Ребята находили ответы на сложные вопросы, а это значит, что повышается уровень образования, ведь задачи на каждом этапе чемпионата становятся все труднее. Уверен, что каждая команда будет совершенствоваться и радовать нас новыми победами», — отметил депутат Совета, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Первое место заняла команда «Топинамбур» из белоозерского «Лицея № 23», заработав 11 баллов. Второй стала «Арабская парфюмерия» из ашитковской школы «Траектория успеха», получив шесть баллов. Третье место поделили три команды, которые набрали по пять баллов.

Следующий тур пройдет во Дворце культуры «Химик» 6 февраля.