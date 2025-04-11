Чемпионат по хоккею с шайбой прошел в Коломне

Турнир проходил с февраля по апрель на крытых катках конькобежного центра «Коломна» и ледового дворца «Арена легенд» в Озерах. В соревнованиях участвовали взрослые любительские команды из сельских поселений городского округа.

В финале чемпионата встретились «Урожай» из Озер и «Сокол» из совхоза «Коломенский». Матч получился ярким и захватывающим. Заполнившие трибуны «Арены легенд» многочисленные болельщики активно поддерживали хоккеистов. В напряженной борьбе игроки «Урожая» выиграли у соперников со счетом 7:2 и стали победителями турнира.

Команда «Сокол» стала серебряным призером. Третье место заняли хоккеисты из села Лукерьино, на четвертом — команда поселка Сергиевский.

Победителей наградили кубком и ценными подарками, а все участники соревнований получили медали, грамоты и комплекты шайб, которые пригодятся в новом спортивном сезоне.