Чемпионат по гребле прошел в Старой Купавне

Впервые соревнования по гребле прошли в Старой Купавне в 2022 году. В этом году на чемпионат приехали спортсмены из разных городов России, которые оценили радушный прием и высокий уровень организации соревнований.

Участие в состязаниях приняли экипажи лодок с дизайном в виде головы дракона. Всего в лодке для соревнований умещается десять человек — восемь гребцов, рулевой и барабанщик, который задает ритм гребцам.

По итогам соревнований купавинские спортсмены завоевали четыре золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали в разных возрастных категориях и на разных дистанциях.