Чемпионат по гребле прошел в Старой Купавне
В Старой Купавне прошел второй открытый чемпионат по гребле «Дракон Мастерс». Местные спортсмены выиграли 11 медалей разного достоинства.
Впервые соревнования по гребле прошли в Старой Купавне в 2022 году. В этом году на чемпионат приехали спортсмены из разных городов России, которые оценили радушный прием и высокий уровень организации соревнований.
Участие в состязаниях приняли экипажи лодок с дизайном в виде головы дракона. Всего в лодке для соревнований умещается десять человек — восемь гребцов, рулевой и барабанщик, который задает ритм гребцам.
По итогам соревнований купавинские спортсмены завоевали четыре золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали в разных возрастных категориях и на разных дистанциях.
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