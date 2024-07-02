Чемпионат по гребле прошел в Старой Купавне

Фото: МБУ ФСК Купавна

В Старой Купавне прошел второй открытый чемпионат по гребле «Дракон Мастерс». Местные спортсмены выиграли 11 медалей разного достоинства.

Впервые соревнования по гребле прошли в Старой Купавне в 2022 году. В этом году на чемпионат приехали спортсмены из разных городов России, которые оценили радушный прием и высокий уровень организации соревнований.

Участие в состязаниях приняли экипажи лодок с дизайном в виде головы дракона. Всего в лодке для соревнований умещается десять человек — восемь гребцов, рулевой и барабанщик, который задает ритм гребцам.

По итогам соревнований купавинские спортсмены завоевали четыре золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали в разных возрастных категориях и на разных дистанциях.

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