Чемпионат по футзалу начался в Солнечногорске

Чемпионат по футзалу стартовал на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Солнечногорске. В турнире примут участие 14 команд из местных клубов и одна команда из Зеленограда. Чемпионат продлится до конца марта.

Соревнования проводятся уже четвертый год подряд под эгидой «Солнечногорского футбольного союза». Некоторые команды усилили свои составы сильными игроками из соседних городов, что обещает интересную и напряженную борьбу.

«Мы нацелены на развитие и привлечение все большего числа людей к футболу», — отметил руководитель «Солнечногорского футбольного союза» Василий Васильев.

Чемпионат проходит в два этапа. На первом этапе команды играют в круговой системе, где каждая встречается с каждой один раз. Восемь лучших команд выходят в группу А, остальные — в группу Б. На втором этапе также проводятся круговые встречи, по итогам которых определяются чемпионы в каждой группе.

«Мы участвуем в этом чемпионате уже третий год. Большое спасибо организаторам за их работу. Это объединяет коллективы и поддерживает молодежный спорт», — сказал руководитель Футбольного клуба «ТиШе» Шариф Гамидов.

На данный момент лидирует команда «Серебряная черепаха» с семью очками после трех игр. Следом идут идут «Факел», Rekintso United и «ДСЭП № 7», у которых по шесть очков после двух матчей. Все участники чемпионата по итогам получат награды, а лучшие игроки — индивидуальные призы.

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