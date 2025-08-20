Чемпионат по футболу прошел в Серпухове

Очередной тур чемпионата Московской области по футболу прошел на стадионе «Спартак» в Серпухове. На поле встретились команды спортивной школы «Зубренок» и «Сокол» из Ступина.

Команда «Зубренок» победила со счетом 9:1. Лучшим игроком матча стал Демид Куприков.

В другом мачте победила команда 2015 года рождения со счетом 10:1. Самые результативные игроки — Ниезов Ильяз и Васильченко Валера.

Общее количество футболистов — 40 человек. В тренерский состав вошли Андрей Кручин, Николай Кузовкин и Сергей Пугин, которые успешно работают с молодыми командами.

Подобные достижения подтверждают высокий уровень подготовки команды и потенциал игроков для дальнейших спортивных свершений.