Чемпионат по футболу прошел в Серпухове
Очередной тур чемпионата Московской области по футболу прошел на стадионе «Спартак» в Серпухове. На поле встретились команды спортивной школы «Зубренок» и «Сокол» из Ступина.
Команда «Зубренок» победила со счетом 9:1. Лучшим игроком матча стал Демид Куприков.
В другом мачте победила команда 2015 года рождения со счетом 10:1. Самые результативные игроки — Ниезов Ильяз и Васильченко Валера.
Общее количество футболистов — 40 человек. В тренерский состав вошли Андрей Кручин, Николай Кузовкин и Сергей Пугин, которые успешно работают с молодыми командами.
Подобные достижения подтверждают высокий уровень подготовки команды и потенциал игроков для дальнейших спортивных свершений.
Фотограф из Балашихи показала свои работы на Международной выставке в Минске
Участок теплосети заменили на Нахабинском шоссе в Звенигороде
Участки дорог привели в порядок в 3 населенных пунктах в Чехове
Школьника из Богородского округа прошла в финал конкурса «Таланты первых»
Детскую киношколу открыли в Ногинске
Установят игровой комплекс для маленьких жителей Богородского округа
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте