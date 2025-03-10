Чемпионат по дрон-рейсингу прошел в Химках

Чемпионат по дрон-рейсингу прошел на трассе филиала Московского авиационного института. Химки на соревнованиях представили воспитанники Дома юных техников «Интеграл».

Участники состязались в классе мультироторных моделей F-9U. Гоночный круг представлял собой специально оборудованную трассу с препятствиями и контрольными точками. Спортсмены управляли дронами в очках виртуальной реальности с помощью контроллеров.

«Этот чемпионат не только показал высокий уровень мастерства ребят, но и подтвердил достижения в области новых технологий. Поддержка и развитие подобных проектов — это инвестиция в будущее» — отметил председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

Победителями и призерами чемпионата стали юные техники из «Интеграла»: Владимир Панасьян, Глеб Солдаткин и Арсений Поляков. Они заслужили медали всех трех категорий. Готовили их к турниру тренеры Анатолий Корнилов и Ольга Шестакова.