Чемпионат по чтению вслух пройдет в библиотеке в Воскресенске 6 ноября

Второй чемпионат по чтению вслух на русском языке будет проходить в отделе краеведения центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске. Участвовать в нем могут дети в возрасте от 12 до 14 лет.

Организаторы проводят такие соревнования для того, чтобы воспитать и поддержать культуру чтения у подрастающего поколения, выявить и развить творческий потенциал юных читателей, а также для создания привлекательного имиджа библиотеки и популяризации ее книжного фонда.

Чемпионат начнется в 15:00 6 ноября. Всех жителей городского округа подходящего возраста приглашают принять в нем участие. Для этого нужно отправить до 1 ноября заявку с пометкой «Воскресенск читает» на электронный адрес muk.vmb@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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