Чемпионат по быстрым шахматам прошел в Воскресенске

В соревнованиях по рапиду участвовали сильнейшие шахматисты городского округа. Турнир собрал 34 спортсмена в возрасте от восьми до 79 лет.

Соревнования проводились по швейцарской системе в девять туров с контролем времени 10 минут на партию и добавлением пяти секунд на каждый ход. Борьба за победу длилась более пяти часов.

Пройти весь турнирный путь без поражений удалось только Сергею Брюхову. Он набрал девять очков из девяти возможных и стал чемпионом Воскресенска по быстрым шахматам.

Второе место занял Владимир Шорин с результатом семь очков из девяти возможных. Третьим стал Юрий Лешин с результатом шесть очков из девяти.

Среди девушек победу с пятью с половиной очками одержала Анастасия Пухова. Лучшим среди ветеранов в возрасте старше 55 лет был Рашид Кузахмедов.

Специальным призом судейская коллегия отметила самую юную участницу турнира — восьмилетнюю Елизавету Сапего.

Турнир будет обсчитан по национальному и международному рейтингу с присвоением спортивных званий и разрядов.