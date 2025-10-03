Чемпионат по быстрым шахматам прошел в Черноголовке

Черноголовская школа превратилась в арену интеллектуальной борьбы, приняв открытый чемпионат по быстрым шахматам. Мероприятие собрало 87 шахматистов, приехавших из разных уголков Подмосковья, Калужской и Владимирской областей, а также из столицы.

За победу боролись не только молодые игроки, но и профессионалы, среди которых выделялись два международных мастера и пять мастеров ФИДЕ.

Организаторами этого шахматного праздника выступили Новая Черноголовская школа, предоставившая свою площадку, и шахматный клуб «Ход конем».

«Особое внимание привлекало участие команды школы, состоящей из восьми учеников и их наставника. Юные шахматисты не только представляли свою школу, но и получили бесценный опыт, соревнуясь с сильными соперниками», — сообщили организаторы турнира.

Среди членов школьной команды наиболее успешно выступили Артем Усков, Илья Талавер и учитель Алексей Волков, которые смогли набрать по три очка из семи возможных. Высокий результат показали также Константин Пугачев и Мирон Кутырин, заработавшие по 2,5 очка.

Кроме того, в турнире принял участие и один из самых юных шахматистов. Проведение подобных чемпионатов стало традицией для Новой Черноголовской школы. Регулярно, учебное заведение выступает в качестве площадки для шахматных соревнований различного уровня. К примеру, в марте школа принимала шахматный турнир «Черноголовский блиц — 2025», который собрал около 70 участников.