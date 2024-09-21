Чемпионат по быстрому чтению прошел в библиотеке в чеховском селе Дубна

Проверить свою скорость чтения могли жители села Дубна в Чеховском городском округе. Там прошел тематический чемпионат.

Участниками мероприятия стали любители книг разных возрастов. Задачей было прочитать на скорость фрагменты как классических, так и современных произведений.

Жюри оценивало не только скорость, но и понимание прочитанного. Победителям вручили дипломы и призы.

На чемпионате книголюбы также смогли обменяться опытом.

Отметим, что работники Домов культуры устраивают спортивные и развлекательные мероприятия регулярно.

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