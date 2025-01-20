Чемпионат по агрономии среди школьников пройдет в Подмосковье в феврале

Учащиеся школы в Малино активно готовятся к региональному чемпионату по агрономии среди юниоров. Под руководством педагога дополнительного образования Галины Шаталовой ребята из профильных классов изучают новые исследовательские методы и углубляются в изучение растительной биологии.
Чемпионат по агрономии пройдет в Московской области в феврале. В рамках подготовки к мероприятию школьники проведут серию экспериментов, включая выращивание микрозелени, изучение различных видов почв и опыты по селекции растений.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что главная цель чемпионата — проверка знаний учащихся Подмосковья, а также прививание любви к окружающему миру.
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