Чемпионат по агрономии среди школьников пройдет в Подмосковье в феврале

Учащиеся школы в Малино активно готовятся к региональному чемпионату по агрономии среди юниоров. Под руководством педагога дополнительного образования Галины Шаталовой ребята из профильных классов изучают новые исследовательские методы и углубляются в изучение растительной биологии.

Чемпионат по агрономии пройдет в Московской области в феврале. В рамках подготовки к мероприятию школьники проведут серию экспериментов, включая выращивание микрозелени, изучение различных видов почв и опыты по селекции растений.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что главная цель чемпионата — проверка знаний учащихся Подмосковья, а также прививание любви к окружающему миру.