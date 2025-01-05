Чемпионат округа по специальному хоккею «Турнир героев» прошел в Подольске

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске состоялся первый открытый чемпионат округа по специальному хоккею «Турнир героев», в котором приняли участие юные хоккеисты из Подольска, Ростова-на-Дону, Пензы и Москвы. За два дня соревнований 60 ребят в возрасте от семи до 14 лет провели шесть матчей, забив в общей сложности 74 шайбы.

В турнире участвовали четыре команды: подольский «Чёрный юмор», ростовский «Легион», пензенский «Пегас» и «Сборная московского региона». Игры проходили по круговой системе, что позволило каждому коллективу встретиться с соперниками на льду. Несмотря на наличие счета в матчах, победителей и проигравших в этом турнире не было.

«Цель турнира состоит прежде всего в социализации и адаптации детей с особенностями развития. Здесь важны не столько результаты, сколько радость от игры, командное взаимодействие и новые впечатления», — отметила руководитель подольской команды «Черный юмор» Мария Матвеева.

Все участники соревнований получили памятные призы, медали и дипломы. Организаторы подчеркнули, что планируют сделать «Турнир героев» ежегодным событием, чтобы дать возможность еще большему числу детей проявить себя на льду.