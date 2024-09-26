Чемпионат по мини-футболу прошел на стадионе «Химик» в Чехове

Турнир по мини-футболу в формате 6 на 6 завершился в Чехове. В соревнованиях, которые проходили с 27 июля по 22 сентября, участвовали 16 команд.

Чемпионат такого формата в округе проводился впервые. Команды сначала играли по круговой системе и по результатам получили места в «золотой» и «серебряной» лигах плей-офф.

Победителем «золотой» лиги названа команда «Венюково-2», второе место — у СВОК-2, на третьем — «Народная команда». В «серебряной» лиге лучшими стали футболисты «ЗаМКАД», вторую строчку занял «Стандарт», тройку призеров замкнул «Интер».

Наградами также отметили отдельных игроков, отличившихся в своих амплуа. Призы футболистам вручил заместитель начальника управления физической культуры, спорта и туризма администрации Чехова Юрий Головин.

Лучшими вратарями признаны Денис Жмура из «Народной команды» и Александр Левичев из «Стандарта». Среди бомбардиров выделили Ивана Гоморова из «Венюково-2» и Дмитрия Николаева из «Стандарта». Лучшим молодым игроком до 18 лет стал Артем Кияшко из «Интера». В номинации «Лучший игрок турнира» выбраны Андрей Вишняков из «Венюково-2» и Максим Дячинский из «ЗаМКАД».

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