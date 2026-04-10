Чемпионат округа по бадминтону прошел в Воскресенске

Соревнования состоялись 8 апреля в спортивном зале школы «Горизонт». Мероприятие приурочили к годовщине начала Крымской наступательной операции 1944 года.

В тот день 82 года назад советские войска начали освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Операция завершилась через месяц полным разгромом 17-й армии вермахта. Эта дата стала символичным фоном для спортивного события, объединившего силу духа и память о подвиге предков.

На открытии турнира спортсменов приветствовал депутат округа Илья Донодин. Он подчеркнул, что бадминтон прочно вошел в спортивную жизнь Воскресенска. По его словам, под руководством опытных тренеров местные ребята демонстрируют волю к победе и достойно представляют округ и область на соревнованиях разного уровня.

Победителями чемпионата в своих категориях стали Василиса Ицкова, Михаил Дренин, Егор Королев, Вера Михайлова и Виктория Зульфугарова. Они показали высокий класс игры и мастерство.