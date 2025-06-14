Чемпионат Московской области по стрельбе из лука прошел в Химках

Чемпионат Московской области по стрельбе из лука прошел на базе лицея № 10. В результаты спортсмены из Химок завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.
В чемпионате приняли участие 50 спортсменов из семи городов Подмосковья. Состязания провели на двух дистанциях — 50 метров для блочного лука и 70 метров для классического. Мероприятие стало стартом летнего сезона и отбором в команду Московской области для участия в чемпионате России.
Воспитанники спортивной школы «Химки» стали победителями и призерами. В классическом луке среди женщин второе место заняла Элизабета Фридрих, среди мужчин бронзовую медаль выиграл Владислав Васильев. В блочном луке среди женщин второе место завоевала Елизавета Игнатова.
«Одним из важных направлений работы администрации города и Совета депутатов является популяризация спорта. Для этого мы находимся в постоянном диалоге с жителями. Предложения по улучшению инфраструктуры и реализации инициатив фиксируются и передаются в соответствующие структуры. Стрельба из лука — один из интересных видов спорта, который активно развивается в округе», — отметила депутат Юлия Ишкова.
В Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проходят состязания, турниры и эстафеты. Спортивные комплексы оснащены специальным оборудованием. Воспитанники регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня.
Отец Маска назвал Мерца воинствующим ястребом
Временные ограничения ввели в трех аэропортах
Митинг против Трампа собрал 30 тысяч человек
Овчинский: здание для коммунальных служб возведут в Сокольниках по программе КРТ
Протестующие в Лос-Анджелесе назвали адом стычки с полицией
США запретят въезд еще 36 странам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте