Чемпионат Московской области по стрельбе из лука прошел в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Чемпионат Московской области по стрельбе из лука прошел на базе лицея № 10. В результаты спортсмены из Химок завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.

В чемпионате приняли участие 50 спортсменов из семи городов Подмосковья. Состязания провели на двух дистанциях — 50 метров для блочного лука и 70 метров для классического. Мероприятие стало стартом летнего сезона и отбором в команду Московской области для участия в чемпионате России.

Воспитанники спортивной школы «Химки» стали победителями и призерами. В классическом луке среди женщин второе место заняла Элизабета Фридрих, среди мужчин бронзовую медаль выиграл Владислав Васильев. В блочном луке среди женщин второе место завоевала Елизавета Игнатова.

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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«Одним из важных направлений работы администрации города и Совета депутатов является популяризация спорта. Для этого мы находимся в постоянном диалоге с жителями. Предложения по улучшению инфраструктуры и реализации инициатив фиксируются и передаются в соответствующие структуры. Стрельба из лука — один из интересных видов спорта, который активно развивается в округе», — отметила депутат Юлия Ишкова.

В Химках уделяют особое внимание спорту. В городе регулярно проходят состязания, турниры и эстафеты. Спортивные комплексы оснащены специальным оборудованием. Воспитанники регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня.

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