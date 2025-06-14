Чемпионат Московской области по стрельбе из лука прошел в Химках

Чемпионат Московской области по стрельбе из лука прошел на базе лицея № 10. В результаты спортсмены из Химок завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.

В чемпионате приняли участие 50 спортсменов из семи городов Подмосковья. Состязания провели на двух дистанциях — 50 метров для блочного лука и 70 метров для классического. Мероприятие стало стартом летнего сезона и отбором в команду Московской области для участия в чемпионате России.

Воспитанники спортивной школы «Химки» стали победителями и призерами. В классическом луке среди женщин второе место заняла Элизабета Фридрих, среди мужчин бронзовую медаль выиграл Владислав Васильев. В блочном луке среди женщин второе место завоевала Елизавета Игнатова.