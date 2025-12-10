Чемпионат Московской области по стрельбе из лука прошел в Химках

В Химках прошел главный турнир сезона — чемпионат Московской области по стрельбе из лука. Наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали две золотых и одну бронзовую медали.

Участники в первый день соревновались в стрельбе из классического лука, а на следующий — из блочного, на дистанции 18 метров. Каждый спортсмен выполнял по две серии по 30 выстрелов. Соревнования собрали лучших атлетов из Подмосковья.

Особенно заметные результаты показали воспитанники спортшколы «Химки»: Владислав Васильев стал победителем в классе классического лука, Иван Козлов занял первое место в стрельбе из блочного лука, а Елизавета Игнатова выиграла бронзовую медаль.

«Все спортсмены выпускают сначала 30 стрел, потом перерыв, и еще серия — 30 стрел. Очки за первые две серии суммируются. После идут уже филиалы — по олимпийской системе», — поделилась тренер-преподаватель спортшколы «Химки» Светлана Любанская.

Главная задача чемпионата — привлечь молодое поколение к здоровому образу жизни и способствовать развитию массового спорта в округе.

