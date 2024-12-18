Чемпионат Московской области по настольному теннису прошел в Балашихе

В универсальном спортивном комплексе «Метеор» имени Донской состоялся командный чемпионат Московской области по настольному теннису. Соревнования собрали сильнейших спортсменов региона, а команды продемонстрировали высокий уровень игры и настоящий спортивный дух.

Спортсмены Балашихи показали блестящий результат, завоевав три командных золота и два серебра. Успех местной сборной стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки в городском округе и значимости настольного тенниса как одного из приоритетных видов спорта.

На торжественной церемонии награждения председатель президиума Федерации настольного тенниса Московской области Иван Викторович Сидорок отметил выдающиеся достижения тренеров и спортсменов. Знаками отличия Министерства физической культуры и спорта Московской области «Спортивная доблесть» были награждены тренер-преподаватель по настольному теннису Андрей Пименов и член сборной команды Московской области, спортсменка Полина Деева.

Депутат и куратор партийного проекта «Детский спорт» Евгений Николаев также принял участие в мероприятии. Он подчеркнул важность популяризации настольного тенниса среди молодежи и договорился с руководством Федерации настольного тенниса Московской области о продвижении этого вида спорта в общеобразовательных школах. Одной из ключевых инициатив станет проведение соревнований в рамках Балашихинской школьной лиги, которая уже второй год успешно реализуется Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи при поддержке главы городского округа Сергея Геннадиевича Юрова.

«Настольный теннис — это не только увлекательный вид спорта, но и отличная возможность развивать ловкость, реакцию и стратегическое мышление у детей и подростков. Мы будем делать всё возможное, чтобы этот спорт стал доступным для каждого школьника Балашихи», — отметил Евгений Николаев.

Чемпионат стал ярким событием в спортивной жизни города, объединившим спортсменов, тренеров и болельщиков. Успех балашихинских теннисистов вдохновляет на новые победы и укрепляет позиции города как одного из ведущих центров развития настольного тенниса в Московской области.