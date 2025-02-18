Чемпионат Московской области по конному спорту прошел в Химках

Чемпионат Московской области по конному виду спорта провели в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках. Участники продемонстрировали мастерство обязательной и производной вольтижировки.

Обязательная программа включает определенное количество тюков, которые необходимо выполнить в строгом порядке и в точной технике. Продемонстрировать эмоции предстояло спортсменам, выступающим в производной вольтижировке. Основная задача — показать высочайший уровень артистизма.

«Вольтижировка мне интересна своим разнообразием, большой творческой составляющей. Тут очень большая творческая составляющая: образы, построение программ, подбор музыки, костюмов. Большую роль играет также общение с лошадьми, ощущение партнерства с ними», — поделился спортсмен и тренер центра «Планерная», мастер-спорта международного класса Александр Стикин.

Отметим, что вольтижировка — это конный вид спорта, относящуюся к сложно-координированным. Спортсмены должны выполнит программы с гимнастическими и акробатическими элементами, в то время, как лошадь движется по кругу шагом или галопом.