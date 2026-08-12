Чемпионат Московской области по гольфу пройдет с 12 по 14 августа

Фото: Всероссийский детско-юношеский турнир по гольфу «Форест Хиллс» в Дмитровском округе / Медиасток.рф

Минспорта Подмосковья и региональная Федерация гольфа проведут турнир «Лига Ставок Чемпионат Московской области» на поле Agalarov Golf & Country Club. Турнир, запланированный на 12–14 августа 2026 года, станет одним из ключевых событий в спортивной жизни региона и соберет сильнейших игроков, которые поборются за титул чемпионов.

В соревнованиях примут участие действующие чемпионы России, мастера спорта, лидеры национального рейтинга и перспективные молодые гольфисты.

Поле Agalarov Golf & Country Club, созданное по международным стандартам, отличается сложным рельефом и высоким качеством покрытия.

Главной интригой турнира станет специальный приз — инновационный электромобиль Atom. На 15-й лунке его получит гольфист, который выполнит Hole-in-One, то есть попадет в лунку одним ударом с ти-террасы.

Чемпионат призван доказать, что гольф объединяет стиль, технологии, дисциплину и уважение к традициям.