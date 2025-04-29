Чемпионат Московской области по футболу начался в Дубне

Большой футбол вернулся в Дубну — в матче открытия областного чемпионата встретились команды СШ «Дубна» и ФК «Росгвардия». Дубненские футболисты впервые за последние пять лет приняли участие в соревнованиях такого масштаба.

Команда Дубны усиленно готовилась к турниру. Перед этим матчем футболисты участвовали в чемпионате России по футзалу и прошли определенную подготовку.

«Пять лет назад под руководством Дениса Белкова закончился футбольный сезон, с того момента не было футбола. По большому счету, нашим воспитанникам некуда было идти», — рассказал тренер команды СШ «Дубна» Илимдар Меметов.

Матч на стадионе «Волна» получился сложным. Добавила проблем и погода: было холодно, периодически шел мелкий снег. Несмотря на это, болельщики пришли поддержать футболистов. Игра закончилась со счетом 3:3.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что в наукограде много хороших футболистов, которые окончили спортивную секцию и продолжают выходить на поле. «Знаю, они много тренировались в преддверии чемпионата Московской области. Будем болеть за нашу команду», — сказал руководитель муниципалитета.

Чемпионат региона, в котором участвуют 12 команд, будет продолжаться до конца октября.