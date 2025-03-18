Чемпионат Московской области по фехтованию на шпагах прошел в Химках

В Химках завершился чемпионат Московской области по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов со всего региона.

Фехтование на шпаге имеет свою специфику: в отличие от сабли и рапиры, здесь можно наносить уколы в любую часть тела соперника. Спортсмены используют специальные подводящие шнуры, которые соединены с аппаратурой, фиксирующей результативные удары.

«Фехтование — очень интересный и интеллектуальный спорт. Я занимаюсь им с 10 лет, и с каждым годом он становится только интереснее. Появляются новые действия и приемы, выстраивается собственная тактика», — рассказала участница чемпионата София Сушко.

По словам тренеров, важнейшую роль в шпажном фехтовании играет реакция и скорость принятия решений. «Главная направленность шпажного фехтования — выигрыш в скорости и реакции. Важно нанести укол немного раньше, чем противник. Счет может идти на четверть секунды», — отметил тренер высшей категории Игорь Шатов.

По итогам соревнований право представлять Московскую область на чемпионате России завоевали спортсмены из Химок, Звенигорода и Долгопрудного.