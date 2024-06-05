Чемпионат Московской области по боксу начался в Ногинске

Спортивный комплекс «Знамя» в Ногинске принимает чемпионат Московской области, посвященный памяти мастера спорта международного класса, бронзового призера олимпиады в Токио, четырехкратного чемпиона Советского Союза Станислава Сорокина. На ринг выйдут более 50 сильнейших спортсменов из 19 городов Московской области.
Высокий статус соревнований подтверждает состав участников. Среди них победители чемпионатов Московской области и России, мастера спорта и мастера спорта международного класса. «Бокс в Ногинске — один из самых популярных и любимых видов спорта. Здесь воспитывают сильнейших спортсменов со времён Станислава Сорокина, который и заложил славные традиции. Он сам воспитал целую когорту талантливых учеников. Мы бережем традиции и чтим памяти наших земляков. Турнир памяти Станислава Сорокина проводится в Ногинске с 1994 года» — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
Подарки спортсменам Богородского округа на открытии вручил заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Чемпионат Московской области по боксу завершится 6 июня.