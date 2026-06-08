Чемпионат Московской области по 3D-стрельбе из лука прошел в Подольске

В горнолыжном комплексе «Красная горка» состоялся летний чемпионат Московской области по 3D-стрельбе из лука — важнейший отборочный старт перед чемпионатом России, который пройдет уже в июле. Турнир в городском округе собрал около 70 сильнейших спортсменов в возрасте от 13 до 65 лет.

Честь Подольска на домашних соревнованиях отстаивали трое атлетов: двое мужчин и одна женщина. На чемпионате были представлены как официальные спортивные классы, за которые присваиваются разряды и звания, так и неофициальные категории.

Медали и грамоты вручали дважды: сначала по итогам стартового (квалификационного) круга, а затем — по результатам финальных дуэлей. Таким образом, самые меткие и стабильные лучники получили шанс уехать домой сразу с двумя комплектами наград. По итогам соревнований сформируют сборную команду Московской области, которая представит регион на чемпионате России.