Чемпионат мира по судомодельному спорту начался в Коломне

В Коломне на реке Коломенка стартовали чемпионат и первенство мира по судомодельному спорту. Более 100 участников из семи стран — Беларуси, Грузии, Йемена, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана — собрались, чтобы побороться за звание лучших в классах скоростных и копийных моделей.

Президент федерации судомодельного спорта России Владимир Жорник отметил, что соревнования юбилейные — в этом году исполняется 25 лет со дня основания Федерации судомодельного спорта России. Кроме того, это первые состязания новой Международной федерации судомодельного спорта по обновленной версии правил.

«Коломна и ее жители внесли большой вклад в судостроение — дизели Коломенского завода использовались на подводных лодках в Северном ледовитом океане, в Атлантике, в Средиземном море. В селе Дединово в период царствования отца Петра I Алексея Михайловича был построен первый русский военный корабль, положивший начало великому военно-морскому флоту России. Судомоделисты занимаются правильным делом, двигают вперед морскую науку, среди представленных на соревнованиях моделей я видел те корабли, на которых сам ходил в море», — отметил председатель всероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

Международные соревнования продлятся до 28 июля. Все желающие могут бесплатно посетить мероприятие — для этого достаточно прийти на набережную реки Коломенки у стен конькобежного центра «Коломна». Без возрастного ограничения.