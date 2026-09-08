Чемпионат мира по шашкам-64 начался в Химках

В Химках 3 сентября стартовал чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин и женщин. Участие принимают около 80 сильнейших игроков из 28 стран, общий призовой фонд составляет 5 миллионов рублей.

Заявки на участие подали представители Анголы, Армении, Беларуси, Бразилии, Бельгии, Болгарии, Германии, Грузии, Замбии, Израиля, Китая, Казахстана, Конго, Киргизии, Латвии, Литвы, Монголии, Молдовы, ОАЭ, Пакистана, США, Таиланда, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

Торжественная церемония открытия прошла 4 сентября. В ней приняли участие первый заместитель министра спорта Одес Байсултанов, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, президент Международной федерации шашек Владимир Лангин и президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

«Разрешите поприветствовать всех участников чемпионата от лица губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Шашки в нашей стране — это особая игра. Наверное, нет ребенка, который хотя бы раз не играл в шашки. Хочу всем пожелать удачи. И пусть победит сильнейший», — сказал Дмитрий Абаренов.

Среди участников — 29 международных гроссмейстеров, 32 международных мастера. Многократные чемпионы мира Николай Стручков, Гаврил Колесов, Александр Георгиев и Сергей Белошеев вошли в число фаворитов. Честь Московской области защищает гроссмейстер Иван Илясов из Щелкова.

Программа чемпионата включает три дисциплины: блиц, быстрая игра и классическая игра. Блиц и классика проводятся по международной версии шашек-64, быстрая игра — по бразильской версии.

«Чемпионат мира по шашкам-64 в Химках — событие мирового уровня. 28 стран, сильнейшие игроки и статус спортивной столицы — все это подтверждает высокий уровень нашего города», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Турнир проходит на базе отеля GOPARK в деревне Голиково и продлится до 13 сентября.