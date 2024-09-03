Чемпионат мира по русским шашкам начнется в Одинцове 6 сентября

Пресс-конференция, посвященная открытию чемпионата мира по шашкам, пройдет в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе 6 сентября. Организаторы и спортсмены сборной России ответят на вопросы, а после стартуют первые игры.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в мероприятии примут участие претенденты на звание чемпиона мира по русским шашкам Иван Илясов, Жанна Саршаева и Олег Дашков, президенты международной и всероссийской федераций шашек, а также представители министерств спорта России и Московской области.

В первый день турнира пройдет «Гала-матч Лидеров», которые посетят именитые спортсмены и деятели культуры.

Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в Одинцовском городском округе на территории парка «Патриот» с 6 по 15 сентября. В соревнованиях примут участие игроки из 25 стран.

Турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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