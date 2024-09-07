Чемпионат мира по русским шашкам начался в парке «Патриот» в Одинцовском округе

Чемпионат мира по русским шашкам стартовал в военно-патриотическом парке «Патриот» в Одинцовском городском округе. В международных соревнованиях примут участие спортсмены из 27 стран мира.

​«Мы рады, что к нам приехало так много участников. Спорт существует вне границ и спорт всегда объединяет. Мы рады каждому из вас» — поприветствовал участников министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В российскую сборную вошли 33 сильнейших спортсмена. В их числе 18-летний Иван Илясов из Щелкова. Юноша уже стал международным мастером, победителем и призером первенств России, Европы и мира по русским шашкам.

По его словам, он впервые участвует в чемпионате мира.

​«В первом туре мне уже удалось победить игрока из Эфиопии. Я активно и сильно готовился, но состав участников тут просто невероятный. Надеюсь на удачу, которую мне принесут домашние стены», — рассказал Илясов.

​Турнир, который проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», продлится до 15 сентября.

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