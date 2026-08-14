Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Жуковском в августе

Фото: Турнир по пожарно-спасательному спорту в память о тренере В.И. Яблочкине в Подольске / Медиасток.рф

В Жуковском с 22 по 25 августа на базе школы-центра спорта «Метеор» пройдет чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Мероприятие организовано под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

В спортивных турнирах примут участие сборные 11 стран, включая Россию, Белоруссию, Болгарию, Казахстан, Индию, Камерун, Австрию и другие государства. Главными задачами соревнований выступают популяризация спасательного спорта, повышение профессионального уровня участников и укрепление партнерских связей между международными ведомствами.

Торжественную церемонию открытия посетит глава МЧС России Александр Куренков, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и руководитель областного управления МЧС Алексей Павлов. Также в мероприятии задействованы президент международной федерации Александр Чуприян и главный судья турнира Рамиль Камалов.

Состязания продлятся четыре дня и будут включать четыре ключевые дисциплины. Спортсменам предстоит продемонстрировать мастерство в подъеме по штурмовой лестнице, преодолении стометровой полосы препятствий, пожарной эстафете и боевом развертывании.