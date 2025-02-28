Чемпионат и первенство ЦФО по танцевальному спорту начались в Лобне

Церемония открытия чемпионата и первенства Центрального федерального округа по танцевальному спорту состоялась в Лобне. В соревнованиях примут участие спортсмены из 18 регионов России.

Московскую область на первенстве представят 368 танцоров из Долгопрудного, Электростали, Красногорска, Подольска еще 20 округов. На чемпионате за регион выступят 104 спортсмена.

«Рад всех видеть на подмосковной земле, желаю вам, самое главное, обойтись без травм. Ну и хочу пожелать удачи судьям, чтобы вы не допускали ошибок, чтобы все достойно прошло», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На церемонии присутствовала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина, которая дала напутствие участникам.

«Я вам всем хочу пожелать интересного конкурса, выдающихся новых результатов, и чтобы вы шли с этими результатами не только по всей нашей стране, но и по всему миру», — подчеркнула она.

Президент всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова, в свою очередь, отметила важность стремления к победе.

«Я уверена, что вы все достойны высшей ступени пьедестала, в честной борьбе, в которой вы нам всем продемонстрируете свой труд, свое умение танцевать, свое особое восприятие музыки», — заключила спортсменка.

​Турнир проходит с 27 февраля по 3 марта во дворце спорта «Лобня».