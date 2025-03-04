Чемпионат и первенство ЦФО по танцам завершились в Лобне

Соревнования проходили с 27 февраля по 3 марта во дворце спорта «Лобня». В них приняли участие около 2 тысяч спортсменов из 18 субъектов Российской Федерации.

Спортивные пары соревновались в возрастных категориях «Дети», «Юниоры», «Молодежь» и «Взрослые». Участники показывали номера в различных танцевальных стилях — от зажигательной латиноамериканской до классической европейской программ.

Московскую область на первенстве представили 368 танцоров из Долгопрудного, Электростали, Красногорска, Подольска и еще 20 округов. На чемпионате за регион выступили 104 спортсмена.

Жители Лобни с удовольствием посещали все выступления пятидневного танцевального марафона. Большое количество любителей танцевального искусства Лобни приходило по пригласительным билетам, которые вручали общеобразовательным школам, дошкольным учреждениям и общественным организациям города.

Зрители и участники отметили, что турнир прошел профессионально и на высоком организационном уровне.