Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу пройдут в Подмосковье в феврале

Чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу пройдут в Истре с 13 по 16 февраля. Спортсмены будут соревноваться в дисциплине «фулл-контакт».

Соревнования посвятили памяти погибших в СВО, а также 80-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказали в региональном Минспорте. В турнире примут участие юноши и девушки старше 13 лет. Подмосковье представят спортсмены их Балашихи, Видного, Долгопрудного, жуковского, Красногорска и других округов. Всего за победу будут бороться более 500 кикбоксеров из 15 регионов.

Мероприятие проведут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».