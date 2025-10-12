Чемпионат и первенство ЦФО по карате прошли в Серпухове

В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» в Серпухове состоялись XIV чемпионат и первенство Центрального федерального округа по карате. Участниками соревнований стали порядка 150 человек — от самых юных спортсменов до представителей взрослых категорий.

Побороться за победу приехали каратисты из разных уголков Центральной России: из Брянска, Нижнего Новгорода, Тулы, Москвы и городов Московской области — Долгопрудный и Нахабино. Команду городского округа Серпухов на состязаниях представили 54 спортсмена. Соревнования проходили на трех площадках, участники разыграли 45 медалей.

По словам президента Федерации Косики карате России, Вице-президента Всемирной Федерации Косики карате, заслуженного тренера России Михаила Крысина, состязания стали отборочным этапом перед чемпионатом и первенством России, которые пройдут в ноябре в Тольятти.

«Уверен, наши ребята покажут там действительно хорошие результаты», — добавил Михаил Крысин.