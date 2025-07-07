Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту начались в Коломне

В конькобежном центре «Коломна» стартовал чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах скоростных моделей. Состязания, которые собрали сотню участников, продлятся до 10 июля.

Торжественная церемония открытия турнира прошла на набережной реки Коломенки. Президент Федерации судомодельного спорта России Владимир Жорник выступил перед собравшимися с приветственным словом. Он пожелал участникам легкой воды, хороших секунд и отличного настроения.

По словам депутата окружного Совета депутатов, генерального директора конькобежного центра «Коломна» Сергея Орлова, проведение всероссийских соревнований в акватории реки Коломенки уже стало традиционным.

«Судомодельный спорт — это спорт вне времени и возраста», — добавил Сергей Орлов.

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