Чемпионат и первенство России по стрельбе из арбалета прошли в Солнечногорске

Соревнования состоялись на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Поварово» имени Бориса Михайлова под Солнечногорском. Местные спортсмены завоевали три золотые медали первенства.

В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из девяти регионов России, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Тамбов, Иркутск, Хабаровск, Пермь и другие. Участники боролись за медали в нескольких возрастных категориях, среди которых была представлена новая, впервые включенная в программу.

«Впервые мы сюда пригласили юношей до 16 лет. Раньше такую категорию не заявляли. Решили посмотреть на успехи молодых спортсменов», — рассказал главный судья турнира Александр Чикишев.

В новой категории отличился самый юный участник — Александр Сорокин из Солнечногорска, который завоевал золотую медаль, успешно выполнив упражнение на 40 выстрелов на дистанции 10 метров.

Золотые медали на первенстве также завоевали Кристина Шишкина в категории «девушки до 18 лет», в командном упражнении — Алина Сорокина и Кира Фетенко.

«Наши спортсмены проявили себя на высочайшем уровне. Поздравляю с очередными медалями, желаю и дальше двигаться только вперед. За работу и вклад в нашу молодежь спасибо тренерам и организаторам», — отметила заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Все победители и призеры получили медали, грамоты и значки.