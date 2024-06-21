Чемпионат и первенство России по кикбоксингу прошли в Одинцове

Чемпионат и первенство России среди школьников и студентов по кикбоксингу состоялись в Одинцово. Завершающие этапы прошли с 13 по 16 июня.

Участие в соревнованиях принял 351 спортсмен из 27 регионов страны. Первенство собрало 294 спортсменов из 26 субъектов России, а чемпионат — 55 атлетов из 13 регионов. За время турнира три спортсмена в дисциплине «сольные композиции» выполнили норматив и стали мастерами спорта России.

«Считаю, что турниры подобного плана являются прочной основой для еще большего развития кикбоксинга в России. Школьники и студенты — это та категория граждан, которая закладывает основы нашего будущего. А для вузов наш вид спорта является новацией, которую стоит развивать для поднятия рейтинга и спортивного уровня. Будем стараться и дальше работать на благо популяризации кикбоксинга не только в Московской области, но и по всей России!» — сказал председатель регионального отделения Федерации кикбоксинга России в Московской области Андрей Голландцев.

Соревнования прошли успешно. Участники, тренеры и суди оставили много положительных отзывов по организации состязаний.

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