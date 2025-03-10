Чемпионат и первенство по тайскому боксу прошли в Домодедове

В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из разных уголков Подмосковья и Москвы. Их поделили на две группы: в классе А сражались опытные бойцы, а в классе Б — новички в разных возрастных и весовых категориях.

Бои шли на ринге в стенах дворца культуры и спорта «Мир» в течение двух дней. Всего участники провели более 200 поединков.

Идея организовать эти масштабные соревнования по муайтай в городском округе принадлежит коллективу молодежного центра «Победа». Именно в подведомственном ему Центре военно-патриотического воспитания уже четыре года работает клуб тайского бокса.

Зрителей на турнире было в три раза больше, чем самих спортсменов — свыше 1200 человек. В Федерации муайтай Подмосковья отметили, что соревнования были организованы на высшем уровне.

Домодедовские тайбоксеры показали отличный результат. Они завоевали семь первых мест, четыре вторых и шесть третьих.