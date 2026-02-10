Чемпионат и первенство по спортивной аэробике прошли в Солнечногорске

В спортивной школе № 1 Солнечногорска состоялись чемпионат и первенство по спортивной аэробике. В турнире участвовали 156 спортсменов из Солнечногорска, Москвы, Домодедова и Химок.

Соревнования стали первым стартом сезона и отборочным этапом для формирования команды на первенство Московской области. «Это очень важно для нас, так как это один из этапов отбора на Всероссийскую спартакиаду среди учащихся. Надеюсь, мы войдем в число четырех команд, которые поедут в Одинцово», — отметила президент Солнечногорской федерации спортивной аэробики Наталья Мякотина.

Победителей и призеров определяли в нескольких дисциплинах и возрастных категориях: 9–11, 12–14, 15–17 лет, а также 18 лет и старше. «Солнечногорские аэробисты известны по всей стране. Порядка половины состава сборной Московской области традиционно составляют наши ребята. Сегодняшний старт показал, что они продолжают держать планку», — подчеркнул куратор проекта «Единой России» «Детский спорт» Игорь Артамонов.

Соревнования прошли в рамках партийного проекта «Детский спорт». По итогам турнира всех победителей и призеров наградили в торжественной обстановке.