Чемпионат и первенство Московской области по пауэрлифтингу прошли в Серпухове

Дворец спорта «Надежда» в третий раз принял чемпионат и первенство Московской области по пауэрлифтингу. С 8 по 12 июля за медали в жиме и троеборье боролись несколько сотен спортсменов из 40 муниципалитетов Подмосковья.

Участниками соревнований стали мужчины и женщины разного возраста и уровня подготовки. Турнир объединил сильнейших представителей пауэрлифтинга Московской области.

На церемонии открытия спортсменов и гостей приветствовали директор Дворца спорта «Надежда» Алексей Хорьков, секретарь региональной общественной организации «Московская областная федерация пауэрлифтинга» Ирина Луговая, координатор Ассоциации ветеранов СВО в городских округах Серпухов и Протвино Александр Кононов, а также журналист и автор книги «На помост вызывается Михаил Андрюхин» Татьяна Алексеева.

С каждым годом чемпионат и первенство Московской области собирают все больше участников, а Серпухов остается одной из ключевых площадок для проведения соревнований по пауэрлифтингу.

Особое внимание организаторы уделили памяти четырехкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу, серпуховича Михаила Андрюхина, героически погибшего в ходе специальной военной операции. Победителям и призерам соревнований вручили книгу, посвященную его спортивному и боевому пути.