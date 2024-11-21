Чемпионат «Битва роботов» пройдет в Мытищах 23 ноября

Полуфинал международного чемпионата «Битва роботов» пройдет в Подмосковье 23 ноября. В Минцифры России сообщили, что мероприятие направлено на развитие инженерных технологий и поддержку цифровых инноваций.

Помимо основной дисциплины роботов до 110 килограммов, для участников 10-17 лет представлена новая категория — «Битва мини-роботов» до 1,5 килограмма. В финале также состоится шоу-матч «Битва дронов».

В полуфинале встретятся 32 сильнейшие команды из России, Беларуси, Индии, Ирана и Китая. Чемпионат пройдет в ледовом дворце «Арена Мытищи». Трансляция мероприятия будет доступна во «ВКонтакте».