Чемпион мира по самбо провел мастер-класс в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

7 апреля в спортивной школе по единоборствам Воскресенска состоялась встреча с 10-кратным чемпионом мира по самбо, 11-кратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка мира, заслуженным мастером спорта России Артемом Осипенко. Легендарный спортсмен вышел на один ковер с воспитанниками школы.

Юные борцы разучили новые приемы, смогли задать вопросы и услышали из первых уст о том, как дисциплина и сила характера помогают достигать высоких результатов.

На сегодняшний день самбо остается одним из ведущих видов спорта в Воскресенске.

Подобные мастер-классы играют важную роль в развитии детско-юношеского спорта, популяризации здорового образа жизни и воспитании будущих чемпионов. Поддержка массового спорта и создание условий для самореализации молодежи остаются ключевыми направлениями развития округа.