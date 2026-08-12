Чемпион России посетил предприятие по производству упаковки в Солнечногорске

10 августа волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин совместно с руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольгой Гончар посетили предприятие в городском округе Солнечногорск. Компания, специализирующаяся на упаковке товаров и производстве одноразовой продукции под собственным брендом, ежегодно выпускает порядка 11 миллионов пищевых наборов для авиакомпаний, включая «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии», а также одноразовую продукцию для гостиничных комплексов.

В ходе визита участники встречи ознакомились с производственным процессом, пообщались с сотрудниками и руководством предприятия. В состав продукции компании входят столовые приборы, сахар, соль и перец для авиаперевозчиков, а также шампуни, гели и салфетки для гостиниц. На предприятии также работает швейное производство, где изготавливают одноразовые тапочки для отелей. В настоящее время в штате компании работают более 50 сотрудников.

Александр Зарубин подчеркнул, что впервые увидел, как производятся и упаковываются одноразовые наборы, которые пассажиры привыкли видеть в самолетах. Он отметил высокий уровень организации производства, внимание к качеству продукции и дружный коллектив, а также заботливое отношение руководства к каждому сотруднику. В ходе встречи были собраны многочисленные наказы жителей в «Народную программу 2.0», преимущественно связанные с благоустройством и жилищно-коммунальным хозяйством.

Визит на предприятие стал частью системной работы по сбору предложений граждан для формирования приоритетов развития городского округа Солнечногорск.