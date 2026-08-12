Чемпион России посетил предприятие по изготовлению архитектурных форм

10 августа общественный деятель, волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, телеведущий и актер Александр Зарубин совместно с председателем Совета депутатов городского округа Солнечногорск Мариной Веремеенко посетили производственную площадку одного из ведущих предприятий муниципалитета. Гости ознакомились с полным циклом работы завода, пообщались с руководством и трудовым коллективом, высоко оценив созданные условия труда и технические возможности производства.

Предприятие располагает современным парком оборудования и собственными площадями, что позволяет специалистам работать не только с металлами, но и с широким спектром полимеров, пластиков и композитов различной сложности. Благодаря концентрации всех этапов — от проектирования до выпуска серийных образцов — на одной территории, компания существенно сокращает сроки выполнения заказов без потери качества. В настоящее время на заводе трудятся свыше 110 высококвалифицированных специалистов.

«Это замечательное предприятие, настоящая гордость округа. Здесь работают свыше 110 высококлассных специалистов, которые создают сложнейшие изделия для знаковых объектов страны. Видеть такой уровень локализации производства у нас под боком — большая радость», — отметил Александр Зарубин.

Коллектив предприятия имеет опыт участия в создании архитектурных форм для небоскреба «Лахта-центр», музея современного искусства «ГЭС-2» и Центрального бульвара инновационного центра «Сколково». Мощности завода также были задействованы при изготовлении узлов для автомобиля «Маруся», специализированного оборудования для госкорпорации «Росатом» и дезинфекторов для рук, установленных в московском метрополитене.

Компания регулярно участвует в благотворительных акциях городского округа. Финансовые показатели демонстрируют устойчивый рост — выручка производителя достигла 443,5 млн рублей.