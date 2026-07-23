Чемпион России посетил подстанцию скорой помощи в Солнечногорске

22 июля волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин встретился с коллективом подстанции скорой помощи в Солнечногорске. Во время общения обсудили вопросы поддержки медицинских работников, развитие системы здравоохранения и сбор предложений для новой редакции «Народной программы».

К встрече присоединились заместитель главы городского округа Эдуард Машковцев и руководитель фракции Единая Россия в Совете депутатов Ольга Гончар.



«Продолжаю знакомиться с трудовыми коллективами. Приехал к одним из самых важных людей — нашим врачам скорой помощи, которые всегда в нужную минуту оказываются рядом и спасают жизни. Очень приятно выстроился диалог, надеюсь на наше совместное взаимодействие и сотрудничество в дальнейшем», — сказал Александр Зарубин.



Помимо темы здравоохранения, участники встречи затронули вопросы благоустройства, ремонта дорог, содержания территории и другие актуальные для жителей округа темы. Сотрудникам подстанции передали листовки, в которых они смогут оставить свои предложения, замечания и инициативы для включения в «Народную программу».

