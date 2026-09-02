Чемпион России по борьбе провел тренировку во дворе в Солнечногорске

В микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске 30 августа прошло занятие по проекту «Дворовой тренер» с чемпионом России по спортивной борьбе Гаджи Раджабовым. Участниками стали юные жители округа.

Занятие началось с общей разминки, затем дети познакомились с базовыми приемами спортивной борьбы и попробовали применить их на практике. Поддержать ребят пришел Витя Ивко. Год назад при содействии волонтеров он получил препарат «Элевидис», который остановил развитие миодистрофии Дюшенна. Сейчас Витя занимается спортом и укрепляет мышцы.

«Такие тренировки помогают ребятам не только укреплять здоровье и осваивать спортивные навыки, но и учат дисциплине, командной работе и стремлению к новым достижениям. Особенно ценно, когда личным примером силы духа и характера делятся такие участники, как Витя Ивко. Уверена, что эта встреча подарила ребятам яркие эмоции и дополнительную мотивацию заниматься спортом», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В конце встречи участники сыграли в футбол. Занятия по общей физической подготовке с профессиональными тренерами организуют на дворовых спортивных площадках округа каждую неделю. Проект «Дворовой тренер» направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие массового спорта среди подрастающего поколения.