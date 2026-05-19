Чемпион России по боксу провел мастер-класс в Солнечногорске

17 мая в спортивном комплексе «Металлург» в Солнечногорске прошло мероприятие «Удар Победы». В соревнованиях участвовали около 70 человек, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются адаптивным боксом.

На мероприятии состоялось состязание по измерению силы удара. После соревнований заслуженный мастер спорта России Дмитрий Двали провел для участников мастер-класс. Он рассказал о технике ударов, работе ног и тактических приемах, которые используются в реальных поединках.

Все участники получили призы: боксерские перчатки, медали, грамоты и спортивный инвентарь.

«Мероприятие направлено на популяризацию бокса и привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом. Самая главная задача сейчас — открытие зала спортивной школы олимпийского резерва, чтобы дети могли заниматься бесплатно. Мы стремимся поднять уровень бокса в Солнечногорске на областной, всероссийский и международный уровень», — отметил председатель Федерации бокса городского округа Солнечногорск «Феникс» Андрей Сидоров.

Соревнования были открыты для спортсменов от 12 лет и старше, но участники младше этого возраста также смогли попробовать свои силы — в неофициальном зачете.