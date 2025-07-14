Чемпион России по боксу Дмитрий Двали провел открытую тренировку в Балашихе

На площадке у Ледового дворца «Арена Балашиха» состоялась открытая тренировка под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона России по боксу и чемпиона мира среди военнослужащих Дмитрия Двали. Это событие стало настоящим праздником спорта для жителей городского округа Балашиха.

Дмитрий Двали поделился с участниками своим богатым опытом, рассказал о тонкостях подготовки профессионального спортсмена и показал свои фирменные боксерские приемы. Мастер-класс был не только про технику, но и про силу духа: гость подчеркнул, что спорт помогает развивать дисциплину, уверенность и внутреннюю стойкость.

Тренировка привлекла жителей Балашихи всех возрастов и уровня подготовки. Каждый участник смог освоить базовые боксерские приемы, получить полезные советы и зарядиться энергией от общения с чемпионом. Атмосфера была наполнена энтузиазмом и желанием двигаться вперед.

Подобные мероприятия в Балашихе проходят на регулярной основе. Они объединяют и вдохновляют жителей, поддерживают развитие детского спорта и показывают, что физическая активность доступна каждому.